Hamburg (rtn) Rund 500 Meter östlich des Zollernspieker Yachthafens fuhr sich ein Segelboot am späten Montagnachmittag fest. Trotz aller Versuche kam das Boot aus eigener Kraft nicht mehr frei.



Als das Boot in gefährliche Schräglage geriet, setzten die drei Insassen einen Notruf ab.

Feuerwehrleute rückten mit zwei Kleinbooten aus und schleppten den Havaristen frei. Danach fuhr der Segler aus eigener Kraft in den Hafen zurück. Nach ersten Untersuchungen trug das Boot bei der Havarie keine Schäden davon.



Im Einsatz waren: FF Krauel , HLF 26 (Bergedorf) und die Polizei

Die ebenfalls alarmierte FF Kirchwerder-Süd und das LB 31 konnten beidrehen