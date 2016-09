Hamburg (rtn) Nach zehn turbulenten, erfolgreichen Jahren und 2311 Folgen kommen jetzt die Hauptdarsteller der ersten Stunde wieder in drei Jubiläumsfolgen (voraussichtliche Ausstrahlung am 7., 8. und 9. November 2016) zusammen.

Petra (Angela Roy), Tochter Jule (Kim Sarah Brandts) und Johanna (Brigitte Antonius) eilen an das Krankenbett des plötzlich mysteriös kollabierten Thomas (Gerry Hungbauer) - und natürlich scheint wieder eine Affäre Auslöser zu sein



Alles begann mit einem Seitensprung, als am 6. November 2006 die erste Folge der ARD-Telenovela „Rote Rosen" ausgestrahlt wurde. Ausgerechnet an seinem 50. Geburtstag brach die schöne heile Welt der Jansens zusammen, als Thomas (Gerry Hungbauer) von seiner Frau Petra (Angela Roy) bei mehr als einem Geburtstagskuss mit seiner Midlife-Crisis-Affäre erwischt wurde. Selbst die „Grande Dame" der Familie,

Johanna Jansen (Brigitte Antonius), konnte den nachfolgenden erbitterten Rosenkrieg nicht verhindern



Unsere Bilder auf dem rtn-media-server zeigen: Brigitte Antonius, Gerry Hungbauer, Angela Roy, Kim-Sarah Brandts, Frederic Boehle, Maria Fuchs, Samantha "Sam" Viana, Jelena Mitschke, Cheryl Shepard, Anja Franke, Patrick Fichte