Bad Oldesloe (rtn) Die Reparaturarbeiten an der durch Hitze beschädigten Fahrbahn auf der A 1zwischen Bad Oldesloe und Bargteheide dauern an. Sie sollen frühestens am späten Dienstagnachmittag beendet sein. Danach müssen die ausgewechselten Betonplatten aber noch aushärten.



Danach werden Probewürfel gezogen und im Labor untersucht. Wenn die Befunde stimmen, soll die Autobahn wieder freigegeben werden. Dies wird aber frühenstens am Donnerstag geschehen. Solange bleiben zwei der Fahrspuren für den Verkehr gesperrt, sagte ein Sprecher der Autobahnmeisterei.



Vor fünf Tagen war ausgerechnet zum Ende der Sommerferien das Malheur passiert. Auf der Fahrbahn südlich von Bad Oldesloe ragten zwei Betonplatten der Fahrbahn auf einmal zehn Zentimeter heraus. Nach Angaben der Autobahnpolizei brach der Beton danach an weiteren Stellen auf. Einer der Brocken wurde von einem Fahrzeug hochgeschleudert. Er durchschlug die Windschutzscheibe eines Lastwagens. Der Fahrer des Sattelzugs blieb glücklicherweise unverletzt.