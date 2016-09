Oetjendorf (rtn) Dank einer großzügigen Spende geht jetzt die FF Oetjendorf mit einer funkelnagelneuen Wärmebildkamera an den Start.



Bei einem Grillabend wurde das mehrere tausend Euro teure Gerät von den drei Spendern an die Kameraden der Wehr überreicht. Zuvor hatte die Wehrführung sich bei Roland Ruckinski GmbH, Badsanierung, Fliesentechnik Hamburg A. Burmeister, Bernd Solkowski GaLa Bau Ahrensburg und bei dem vierten Sponsor, der Namentlich nicht erwähnt werden möchte bedankt. Dickes Lob gab es auch für den Kameraden Andre Ruckinski für die unermüdliche Suche nach Spendern: "Nun haben wir das Gerät, und die Gemeinde hat keinen Pfennig dazu bezahlt".



Wärmebildkameras sind aus dem Feuerwehreinsatz nicht mehr wegzudenken. Sie wandeln die Wärmestrahlung, die Objekte und Personen abgeben, in ein sichtbares Bild um. Die Einsatzmöglichkeiten einer Wärmebildkamera für die Feuerwehren sind vielfältig und reichen von der Personensuche bis zum Aufspüren von Brandherden. Meist scheitert aber deren Anschaffung an den Kosten.