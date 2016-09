Hamburg (rtn) Buntes Feuerwerk, ein Riesenrad, eine Partymeile, eine Futtermeile, eine Shoppingmeile und eine Entertainment-Meile - das alles wartet auch in diesem Jahr wieder auf die Besucher beim Alstervergnügen. Das Fest findet in diesem Jahr zum vierzigsten Mal statt.

Von Donnerstag bis Sonntag wird es wieder wild, bunt und laut um die Alster - aber vor allem auch voll rund um die Binnenalster.



Wie in jedem Jahr, ist mit den vielen Ständen rund um die Binnenalster für jeden etwas dabei. Von der süßen Naschkatze bis zum deftigen Knackwurst-Esser kommt jeder Besucher auf seine Kosten. Die Flaniermeile am Neuen Jungfernstieg bietet eine Auswahl hamburgischer und außergewöhnlicher Designer und Kunsthandwerker. Der Höhepunkt eines jeden Tages des insgesamt viertägigen Festes ist das fulminante Feuerwerk auf der Binnenalster zu verschiedenen Musikstilen



Verstärktes Angebot vom HVV



Empfehlenswert für Besucher des Alstervergnügens ist, das Auto stehen zu lassen und stattdessen mit Bus und Bahn anzureisen. Dafür wird das Angebot des HVV tagsüber sowie über Nacht verstärkt, sodass von Donnerstag bis Sonntag längere Züge der U- und S-Bahnlinien eingesetzt und die Takte im Innenstadtbereich verdichtet werden. Der Jungfernstieg bleibt für Busse in beide Richtungen durchgehend befahrbar. Der Fußgängerweg an der Bushaltestelle U/S Jungfernstieg Richtung Gänsemarkt wir jedoch komplett bebaut. Daher kann die Station Richtung Dammtor vom 30.08., 08:00 Uhr bis 05.09., 06:00 Uhr, nicht befahren werden. Die nächste mögliche Haltestelle in die gleiche Richtung ist U Gänsemarkt. In die andere Richtung werden die Linien alle, wie gewohnt, bedient.



Freitag und Samstag sind die U- und S-Bahnen eine Stunde länger bis zu ihren Endhaltestellen, also etwa bis 01:30 Uhr Nach Norderstedt Mitte, Ohlstedt/Großhansdorf, Niendorf Nord, Mümmelmannsberg, Wandsbek-Gartenstadt, Wedel, Poppenbüttel, Pinneberg, Aumühle und Neugraben, unterwegs. Nach 01:30 Uhr beginnt der gängige Nachtbetrieb im 20-Minuten-Takt.



Auch die AKN setzt auf den Linien A 1 und A 2 an diesen Tagen nachts zusätzliche Züge ein. Die Linie RB 81 fährt außerdem um 01:58 Uhr ein zusätzlicher Zug vom Hauptbahnhof ab Richtung Ahrensburg.

