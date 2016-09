Großfeuer zerstört Resthof

Kreis Nordfriesland (rtn/iwe) Großeinsatz für Feuerwehr und Rettungsdienst. Ein Feuer hat in der Nacht ein Wohnhaus in Joldelund komplett zerstört. Menschen wurden nicht verletzt, alle Bewohner hatten sich rechtzeitig in Sicherheit gebracht.



Die Familie selbst hatte das Feuer gegen 01.40 Uhr bemerkt und sofort den Notruf gewählt. Als kurze Zeit später die ersten Feuerwehrleute eintrafen schlugen bereits hohe Flammen aus dem Dach empor. Unter Atemschutz rückten die Feuerwehrleute in das Gebäude vor, brachen aber wegen der zu großen Hitze aus Sicherheitsgründen den Innenangriff wieder ab. Mit Hilfe von zwei Drehleitern wurde deshalb der Brand von außen bekämpft, aber trotz des massiven Löscheinsatzes brannte der gesamte Dachstuhl des Hauses komplett aus. Durch Rauch und Löschwasser ist auch das Erdgeschoss stark beschädigt, sodass das über 80 Jahre alt Gebäude jetzt unbewohnbar ist. Die Löscharbeiten dauerten bis in den Morgen lang an. Die Brandursache und die Höhe des Sachschadens sind noch nicht bekannt. Noch am Brandort nahm die Polizei ihre Ermittlungen auf. Sebastian Iwersen und Peter Wüst berichten