Ahrensburg (rtn) Anwohner hatten einen verdächtigen Geruch bemerkt, der aus den Kasematten eines Wohn- und Geschäftshauses am Rathausplatz drang und den Notruf gewählt.



Alarm für Feuerwehr, Löschzug Gefahrgut (LZG), Polizei und Rettungsdienst. Die Spezialisten vom Erkundungstrupp des LZG nahmen gemeinsam mit den eingesetzten Feuerwehrleuten der FF Ahrensburg verschiedene Messungen rund um das betroffene Gebäude vor.



Dann wurden auch alle Kellerräume des Hauses mit Spürgeräten nach einem möglichen Gasleck überprüft. Ergebnis: Ein undefinierbarer Geruch, aber kein Gas. Nach rund zwei Stunden Einsatz rückten die Rettungskräfte wieder ein.



Sicherheitshinweis:

Erdgas ist in seinem natürlichen Zustand geruchlos. Da Verbraucher so aber die Gefahr nicht erkennen können, wird dem Gas ein zusätzlicher Geruch hinzugefügt, der austretendes Gas schnell bemerkbar macht. Ursprünglich wurde dem Gas ein schwefelhaltiger Duftstoff zugesetzt, dessen fauliger Geruch ausströmendes Gas sofort verraten sollte. Warnkarten mit den Riechstoffen erhalten Sie bei ihrem Energieversorger