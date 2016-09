Bad Oldesloe (rtn) Bisher unbekannte Täter haben am Mittwochnachmittag auf einem abgelegen Feld einen größeren Strohballen angezündet und diesen brennend ins Tal gerollt. Bereits gestern hatte es auf dem Feld an der Sehmsdorfer Strasse fast an der gleichen Stelle schon einmal gebrannt. In beiden Fällen geht die Polizei von Brandstiftung aus. Mit Video.



Bei den Löscharbeiten haben die Feuerwehrleute der FF Bad Oldesloe ihr Löschfahrzeug LF 20/16 eingesetzt, das über eine besondere Löscheinrichtung vor der Vorderachse verfügt. Aus mehreren Düsen wird Löschwasser aus den 2000-Liter-Tank über diese Selbstschutzanlage abgesetzt. Die FF Bad Oldesloe ist bisher die einzige Wehr in Stormarn die ein LF mit derartiger Vorrichtung benutzt. Das Löschfahrzeug wird zur Brandbekämpfung auch in unwegsamen Gelände, dem Aufbau einer Löschwasserversorgung und der Technischen Hilfeleistung kleineren Umfangs sowie der Beseitigung von Ölspuren mit BioVersal. Es ist das Begleitfahrzeug der DLK 23-12 oder des TLF 24/50 bei überörtlichen Brandeinsätzen.