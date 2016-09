Bad Oldesloe (rtn) Nur wenige Stunden nach der letzten Brandstiftung gab es erneut Feueralarm an der Sehmsdorfer Strasse für die FF Bad Oldesloe. Ein Spaziergänger hatte einen qualmenden Strohballen auf einem Nachbarfeld entdeckt und den Notruf gewählt.

Noch bevor sich der Entstehungsbrand entwickeln konnte, waren die Feuerwehrleute am Einsatzort. Sicherheitshalber haben sie den angezündeten Ballen und gleich mehrere weitere unter Wasser gesetzt. Parallel dazu nahm ein Polizeihund eine Fährte auf. Doch der, oder die Täter entkamen zunächst unerkannt. Bereits vorgestern und gestern hatte es auf dem Feld an der Sehmsdorfer Strasse fast an der gleichen Stelle schon einmal gebrannt.

Kaum hatten die Feuerwehrleute die Schläuche verstaut kam schon der nächste Alarm. Im Walddorfkindergarten lief ein Brandmelder auf. Für die Bad Oldesloer Wehr war dies bereit der 202.te Einsatz in diesem Jahr.