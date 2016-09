Feuer in Küche - Ein Verletzter

Havighorst (rtn) Bei einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus in der Dorfstrasse wurde am Mittwochabend ein Hausbewohner verletzt. Der Mann erlitt eine Rauchgasvergiftung und wurde im Rettungswagen versorgt.



Nach ersten Erkenntnissen hatten Kunststoffgegenstände auf dem heißen Herd einer Küche im dritten Obergeschoss gebrannt und die Wohnung total verqualmt. Unter Atemschutz brachten die Feuerwehrleute das Ceranfeld des Herdes vor das Haus und löschten es dort ab.



Im Einsatz waren: FF Havighorst, FF Oststeinbek, FF Glinde, Rettungsdienst mit zwei RTW und die Polizei