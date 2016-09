Hamburg (rtn) Noch immer sind die Feuerwehrleute mit Nachlöscharbeiten in einer Lagerhalle an der Süderstrasse im Einsatz. Dort waren war am späten Mittwochabend rund 1500 Kubikmeter Altpapier aus zunächst ungeklärter in Brand geraten.

Die Feuerwehr rückte mit 80 Einsatzkräften aus und löschte das Feuer in der 5000 Quadratmeter großen Halle. Mit Radladern des Technischen Hilfswerks (THW) hievten die Feuerwehrleute den abgebrannten Verpackungsmüll aus der Halle, um restliche Glutnester dort zu löschen. Aufgrund der Rauchentwicklung wurden laufend Messungen im direkten Umfeld der Lagerhalle sowie im weiteren Umfeld mit dem mobilen Fernerkundungssystem SIGIS durchgeführt. Eine Warnung der Bevölkerung war aufgrund der Messergebnisse und der annähernden Windstille laut Angaben der Feuerwehr nicht erforderlich.