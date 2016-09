(rtn) In Hamburg liegt die Rickmer Rickmers seit Donnerstagmorgen wieder an ihrem Stammplatz an den Landungsbrücken. Das Museumsschiff war seit Ende Juli bei Blohm + Voss generalüberholt worden. Insgesamt wurden 1,2 Tonnen frische Farbe auf dem Schiff aufgetragen.





Wenig indes erinnert heute daran, wie das Schiff noch vor etwa 30 Jahren aussah. Rostig, mit gekappten Masten und von einem Schlepper gezogen, kam es am 17. Mai 1984 in Hamburg an. Drei Jahre lang arbeiteten mehrere Dutzend Helfer daran, klopften Rost, schraubten und malten.



Heute liegt die "Rickmer Rickmers" fest vertäut lan den Landungsbrücken und zählt mit rund 130 000 Besuchern im Jahr zu den bestbesuchten Privatmuseen der Stadt. Der Dreimaster mit seinem glänzend grünen Rumpf dürfte zu den meist gezeigten Motiven auf Postkarten Hamburgs gehören.