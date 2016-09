Hamburg (rtn) Großeinsatz für die Feuerwehr im Hamburger Hafen: Am Burchardkai in Waltershof ist die Fracht des Containerschiffs "Arauco" der chilenischen Hamburg-Süd-Tochter CCNI in Brand geraten.

Es hatte sich eine etwa 50 Meter hohe Rauchsäule gebildet, die in Richtung Altona zog. Nach ersten Erkenntnissen kam es vermutlich bei Schweißarbeiten an Bord des Containerschiffes zu einer Verpuffung; dabei wurden drei Arbeiter verletzt, die in Krankenhäuser eingeliefert wurden. Die Hamburger Feuerwehr ist mit fünf Löschzügen, zwei Löschbooten, zwei zu Hilfe gerufenen Hafenschleppern, mehreren freiwilligen Einheiten und Sonderkomponenten im Hafen eingesetzt.





Die Feuerwehr ist mit Löschbooten am Brandort , die Löscharbeiten dauern an. Assistenzschlepper unterstützen bei den Löscharbeiten. Es liegen bislang keine Hinweise darauf vor, dass Gefahrgut ausgetreten ist. Fotos: Polizei Hamburg