Fahrerflucht nach schwerem Unfall

Aumühle (rtn) Nach einem schweren Unfall finden Rettungskräfte und Polizei einen völlig zerstörten Audi am Straßenrand vor. Vom Fahrer, oder weiteren Insassen des Wagens aber weit und breit keine Spur.





Nach ersten Erkenntnissen war der Audi in der Nacht zwischen den beiden Ortschaften Dassendorf und Aumühle nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, hatte einen Baum gefällt und blieb zerstört am Fahrbahnrand stehen. Feuerwehrleute suchten auf der Suche nach möglichen Verletzten mit Wärmebildkameras die Gegend ab, die Polizei setzte Spürhunde ein und sicherte am Unfallauto Spuren. Mehr Hintergrund ist noch nicht beaknnt.





Im Einsatz waren FF Aumühle, FF Wohltorf, FF Dassendorf , Rettungsdienst mit zwei RTW, NEF, zahlreiche Streifenwagenbesatzungen der Polizei und Hundeführer