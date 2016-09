Hamburg (rtn) Bei einem Verkehrsunfall wurden in Tonndorf eine Frau (33) und ein Mann (70) schwer verletzt. Nach einem Unfall schleuderte ein Auto in eine Bushaltestelle.



Nach Angaben der Polizei wollte der 31-jährige Fahrer eines BMW X 3 vom Gelände einer

Tankstelle auf die Tonndorfer Hauptstraße nach links abbiegen. Dabei übersah er einen von links kommenden und in Richtung stadtauswärts fahrenden Mercedes. Beide Autos stießen zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Mercedes in den Gegenverkehr geschleudert und erfasste eine Bushaltestelle, an der eine 33-jährige Frau auf der Bank saß und wartete. Die Frau und auch der 70 Jahre alte Mercedes -Fahrer wurden schwer verletzt. Die beiden Verletzten wurden mit Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert. Es entstand hoher Sachschaden.