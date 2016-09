Hamburg (rtn/ots) Ein 46-jähriger Motorradfahrer ist am Samstagmittag in Horn bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Der Verkehrsunfalldienst West hat die Ermittlungen übernommen.



Nach Angaben der Polizei fuhr eine 49-jährige Frau mit ihrem Suzuki die Horner Rampe

aus Richtung Rennbahnstraße kommend. An der Kreuzung Horner Brückenweg fuhr sie bei Grünlicht in den Kreuzungsbereich ein und wendete in den rechten Fahrstreifen Richtung Rennbahnstraße. Der 46-jährige Motorradfahrer befuhr mit seiner Kawasaki den rechten Fahrstreifen der Horner Rampe in Richtung Rennbahnstraße. Der Motorradfahrer fuhr ebenfalls bei Grünlicht in den Kreuzungsbereich Horner Brückenstraße ein. Dabei kam es zu einer seitlichen Berührung zwischen dem Pkw und dem Motorrad. Der Motorradfahrer geriet in den linken Fahrstreifen und fuhr anschließend über die Mittelinsel. Dabeistürzte der Motorradfahrer und schlitterte gegen einen Pkw Skoda, der aus Richtung Rennbahnstraße kam. Der 46-Jährige wurde unter dem Skoda eingeklemmt, konnte jedoch von Passanten befreit werden. Er zog sich schwere Verletzungen zu. Lebensgefahr besteht nicht. Der Mann wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Verkehrsunfalldienst zog zur Rekonstruktion des Unfallherganges einen Sachverständigen hinzu. Die Ermittlungen dauern an.