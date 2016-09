Brennendes Auto rollt in Graben

Hamburg (rtn) Ein am Mittleren Landweg geparkter Kleinwagen brannte am frühen Sonntagmorgen völlig aus. Durch Flammen und Hitze wurde der Wagen überbrückt und fuhr in den Graben.

Mit Wasser und Schaum löschten die Feuerwehrleute das brennende Fahrzeug ab. Die Polizei geht von Brandstiftung aus und sicherte Spuren. Eine Sofortfahndung im Nahbereich blieb zunächst ohne Erfolg. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt.



Im Einsatz waren FF Allermöhe-Billwerder, sowie UDI 32 und mehrere Streifenwagenbesatzungen der Polizei