Hannover (rtn) Bettina Tietjen und Alexander Bommes hatten im Studio auf dem Messegelände in Hannover folgende Talkgäste in der Sendung: Adele Neuhauser und Harald Krassnitzer, Mirja Boes, Inka Bause, Beatrice Egli, Wladimir Kaminer, Philip Simon und Max Hoff.



Adele Neuhauser und Harald Krassnitzer, Schauspieler

Er ist in Österreich geboren und lebt in der Nähe von Wuppertal, sie ist in Griechenland geboren und lebt in Wien. Sie wollte eigentlich Balletttänzerin werden, er schlug beruflich zunächst eine kaufmännische Richtung ein. Er spielte nach seiner Schauspielausbildung in Salzburg, Graz und Wien, ihre ersten Bühnenengagements führten sie nach Münster, Essen und Mainz. Zum Glück kreuzten sich ihre Wege und so gehören Adele Neuhauser und Harald Krassnitzer heute zu einem der beliebtesten "Tatort"-Duos. Der 55-Jährige ermittelt seit 1999 als Chefinspektor Moritz Eisner, die 57-Jährige stieß 2011 als Major Bibi Fellner zur österreichischen Ausgabe des Erfolgsformats. Am 4. September löst das kongeniale Ermittler-Duo seinen nächsten Fall: "Die Kunst des Krieges" in der ARD.



Mirja Boes, Comedian

Sie ist mit allen Comedy-Wassern gewaschen! Seit vielen Jahren gehört Mirja Boes zu den lustigsten Frauen Deutschlands: Schon vier Mal wurde sie mit dem Deutschen Comedy-Preis ausgezeichnet. Begonnen hat ihre Karriere an der Seite von Ralf Schmitz und Markus Majowski in der Fernseh-WG "Die dreisten Drei". Seit 2007 tourt die Wahl-Kölnerin erfolgreich mit ihren Solo-Programmen durch ganz Deutschland. Ihr Gesangstalent hat sie unter dem Pseudonym "Möhre" als Stimmungssängerin im legendären "Oberbayern" auf Mallorca bewiesen. Im September startet die zweifache Mama mit ihrem brandneuen Programm "Für Geld tun wir alles", und wird dabei von ihrer Band "Honkey Donkeys" begleitet. Es gibt also nicht nur etwas auf die Lachmuskeln, sondern auch auf die Ohren!

I

Inka Bause, Moderatorin

Die lebenslustige Leipzigerin ist eines der bekanntesten und beliebtesten Fernsehgesichter Deutschlands. Als frisch-fröhliche Kupplerin der Nation bringt Inka Bause seit elf Jahren einsame Bauern unter die Haube und das mit unverändert großem Erfolg. Geboren und aufgewachsen in der DDR als Tochter des berühmten Schlagerkomponisten Arndt Bause ist sie als junges Mädchen das, was Nena im Westen ist: Ein Teenie-Idol. Nach dem Mauerfall wechselt die Schlagersängerin mühelos ins Moderationsfach, spielt eine Yoga-Lehrerin auf dem "Traumschiff" und sitzt in der Jury vom "Supertalent". Auf die alleinerziehende Mutter einer Tochter wartet jetzt eine neue Herausforderung: bei RTLplus wird sie die Neuauflage der Spielshow "Familienduell" moderieren.



Beatrice Egli, Sängerin

Ihr Sieg in der zehnten Staffel von "Deutschland sucht den Superstar" vor drei Jahren katapultiert sie ins Rampenlicht: Beatrice Egli - Schweizer Wirbelwind, Energiebündel, Frohnatur. Sie demonstriert auf ihre junge, frische Art und Weise, wie modern Schlager im Jahr 2016 klingt. Ihr aktuelles Album "Kick im Augenblick" wurde im schönen Freiburg eingespielt, das sich mittlerweile zu Beatrice' zweiter Heimat entwickelt hat und zudem nicht allzu weit von ihrem malerischen Zuhause in der Schweiz entfernt liegt. Im kommenden Herbst ist die 27-jährige Sängerin wieder live auf deutschen Bühnen zu erleben und präsentiert im ZDF eine eigene Show: "Beatrice Egli - Ein Herbsttag in Wien". Dass selbst ein grauer und verregneter Herbsttag bunt und fröhlich enden kann, steht bei Strahlefrau Beatrice Egli außer Frage.



Wladimir Kaminer, Schriftsteller

Er sei privat ein Russe, beruflich ein deutscher Schriftsteller, sagt Wladimir Kaminer von sich selbst. In seiner Heimat, der ehemaligen Sowjetunion, hatte er eine Ausbildung zum Toningenieur gemacht und Dramaturgie studiert. 1990 kam er nach Deutschland, lernte schnell Deutsch und veranstaltete Partys mit russischem Liedgut in Berlin. Passend zu den Kultveranstaltungen erschien 2000 sein erster Roman "Russendisko", der zum internationalen Bestseller wurde.



Philip Simon, Kabarettist

In seinem neuen Programm attestiert er den Deutschen eine ausgeprägte "Anarchophobie" - die Angst vor Spinnern! Dabei bräuchten wir dringend Freidenker für neue Wege aus der Flüchtlingskrise oder aus der Terrorgefahr, meint er. Auch über unsere Scheu vor Veränderungen macht er sich lustig: "Wir wählen Merkel so lange, bis die Medizin so weit ist, dass der Kohl wieder kann." Geboren in den Niederlanden, aufgewachsen in Essen, gibt Philip Simon auf der Bühne viele Jahre den putzigen Holländer, dem die Herzen zufliegen. Damit ist nun ganz bewusst Schluss. Vom Varieté-Künstler zum politisch-philosophischen Kabarettisten - jetzt legt er den Finger zielsicher dorthin wo es weh tut. Den holländischen Akzent hat er abgelegt, in glasklarem Hochdeutsch liefert Simon seine Pointen. Dabei kann es passieren, dass dem Publikum auch mal das Lachen im Halse stecken bleibt.



Max Hoff, Goldmedaillengewinner im Kajak-Vierer

Hoch emotional ging es für einen der weltbesten Rennkanuten dieses Jahr bei den olympischen Spielen in Rio zu: Max Hoff gewinnt Gold im Kajak-Vierer, zusammen mit seinen Team Kollegen Max Rendschmidt, Marcus Groß und Tom Liebscher und kann im anschließenden Interview mit der ARD die Tränen nicht zurückhalten: "Ich kann gar nicht mehr aufhören zu heulen, weil ich mich so freue." Klar, dass auch die Siegerehrung zu einem der wohl emotionalsten Momente der Spiele wird. Noch wenige Tage zuvor belegte der Rheinländer, der in London vor vier Jahren noch die Bronzemedaille holte, im Einer-Kajak nur einen enttäuschenden siebten Platz - ausgebremst vom fiesen Algenteppich in der Lagoa-Bucht von Rio. Der 33-jährige Kanute beschreibt Wasser in allen Aggregatszuständen als sein Element. Auch eine Ski-Karriere wäre drin gewesen, denn beide Eltern sind Skilehrer. Quelle: ndr.de