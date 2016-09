Hamburg (rtn) Gestern feierten die Schmidt-Theaterchefs Corny Littmann und Prof. Norbert Aust 25 Jahre Schmidts TIVOLI - mit einer kostenlosen Jubiläumsgala auf dem Hamburger Spielbudenplatz, viel Musik und prominenten Gratulanten.





Ein Vierteljahrhundert Schmidts TIVOLI, dazu zwei Millionen „Heiße Ecke“-Zuschauer (das St.-Pauli-Musical ist seit 2003 der Dauerbrenner auf der legendären Kiezbühne): Das sind für die Schmidt-Chefs gleich zwei gute Gründe für ein großes Theaterfest, umsonst und draußen, mitten auf St. Pauli. „Wir freuen uns auf eine richtig geile Party auf dem Spielbudenplatz! 25 Jahre sind schließlich wie Silberne Hochzeit“, sagt Corny Littmann. „Mit unserer Jubiläumsgala möchten wir uns bei allen Hamburgerinnen und Hamburgern für ihre Treue zu unseren Häusern bedanken“, so Prof. Norbert Aust.



Um 19 Uhr startete das Bühnenprogramm, durch das Littmann und Aust gemeinsam mit Moderatorin Anke Harnack führte. Als Gratulanten auf und vor der Bühne waren u. a. der Erste Bürgermeister Olaf Scholz, Michy Reincke, Georgette Dee & Terry Truck, Johann König, Bill Ramsey, Tim Mälzer und Udo Lindenberg angekündigt und natürlich gibt es ganz viel Musik: Nach einem Geburtstagsgruß aus dem Schmidt Theater mit Songs aus der jüngsten Musicalproduktion „Cindy Reller“, die am 15. September Uraufführung feiert, interpretierten „Heiße Ecke“-Ensemble und Gaststars u. a. die schönsten Songs aus dem Musical in neuen Versionen – live begleitet vom Original-TIVOLI-Orchester. Dazu wurde das zweimillionste „Heiße Ecke“-Ticket feierlich auf der Bühne überreicht, es gab viele Überraschungen fürs Publikum und zum Finale drehten die Kiez Brothers noch einmal richtig auf.



Mit seinen mittlerweile drei Spielstätten – dem Schmidt Theater, dem Schmidts TIVOLI und dem 2015 eröffneten Schmidtchen – ist das Schmidt Deutschlands erfolgreichstes Privattheater: Jährlich besuchen weit über 400.000 Gäste die unsubventionierten Bühnen am Spielbudenplatz.

Unsere Bilder auf dem rtn-media-server zeigen: Udo Lindenberg - Norbert Aust - Corny Littmann - Eddy Kante - Olaf Scholz - Wilhelm Wieben - Olivia Jones - Andy Grothe & Ehefrau - Krista Sager - Farid Mueller - Lutz Marmor - Jo & Ann Brauner - Birgit Hahn