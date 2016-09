Hamburg (rtn) "Team Deutschland" hat beim Tag der Legenden am Millerntor die Hamburger Auswahl knapp bezwungen. Zahlreiche frühere Fußball-Stars kickten im St.-Pauli-Stadion für einen guten Zweck.



Das große Fußballfest am Millerntor ist eine Benefiz-Veranstaltung für den Verein NestWerk e.V., der seit 1999 sportliche und kulturelle Jugendprojekte in den sozial benachteiligten Stadtteilen initiiert.



Unsere Bilder auf dem rtn-media-server zeigen: Tag der Legenden im Millerntor Stadion Hamburg am 04.09.2016 mit Team Deutschland - Reinhold Beckmann - Horst Hrubesch - Uwe Seeler - Silly mit Anna Loos - Markus Babbel - Walter Eschweiler - Stefan Schnoor - Claus Reitmaier - Christian Rahn - Fabio Morena - Bernd Wehmeyer - Bobby Dekeyser - Helmut Schulte - Manfred Kaltz - Bastian Reinhardt - Nico Patschinski - Harry Schulz Timo Hildebrand - Thomas Berthold - Michael Schulz - Tim Borowski - Hans Joerg Butt - Thomas Doll - Patrick Odonkor - Mladen Petric - Olav Thon- Peter Knaebel - Ewald Lienen - Marcell Jansen - Patrick Owomoyela - Bruno Labbadia - Peter Zeidler - Otto Rehhagel - Janne Mueller Wieland und Anne Schroeder - Gala Nacht der Legenden im Schmidts Tivoli mit Wolfgang Trepper - Olivia Jones - Masud - Stefan Waghubinger - Johannes Strate von Revolverheld - Jörg Wontorra - Michael Ballack mit Freundin Natacha Tannous - Gerit Braun & Ehefrau - Alfons Schubeck - Thomas Helmer - Ewald Lienen - Kiddo Cat (Amma Guder) - Johann Koenig - Die2Trux - Rolf Claussen - Stefan Gwildis - Roland Kaiser