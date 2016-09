Großeinsatz nach Küchenbrand

Ahrensburg (rtn) Ein ausgedehnter Küchenbrand in einen Mehrfamilienhaus an der Hamburger Strasse hat am späten Montagnachmittag einen größeren Einsatz für die Feuerwehr, den Rettungsdienst und die Polizei ausgelöst.



"Bei unserem Eintreffen quoll dichter Rauch aus den Fenstern im dritten Obergeschoss des Hauses heraus", sagte Einsatzleiter Florian Ehrich. Eine Hausbewohner habe gerade ihren Sohn auf der Straße abgeholt und wollte in die Wohnung zurück. Dabei habe sie den Brand entdeckt. Die Frau und das Kind wurden von einer Rettungswagenbesatzung betreut. "Dem kleinen Jungen haben wir zur Beruhigung einen "Trostbären" der Feuerwehr geschenkt. Diese Plüschbären führen wir für derartige Fälle immer auf unseren Fahrzeugen mit".

Unter Atemschutz rückten mehrere Trupps unterdessen in das Mehrfamilienhaus vor. Weitere drei Wohnung des Hauses waren durch das Feuer stark verraucht. In der Brandwohnung sind große Teile der Küche samt Geräten und ein Waschmaschine verbannt. Feuerwehrleute warfen den Brandschutt durch die geöffneten Fenster in den Garten. Ein weiterer Trupp löschte dort die Glutnester ab. Die Brandursache und die Höhe des Sachschadens sind noch nicht bekannt. Die Polizei ermittelt.



Im Einsatz waren: FF Ahrensburg, FF Ahrensfelde, FF Wulfsdorf, Löschgruppe Hagen, Rettungsdienst und Polizei