Hamberge (rtn) Das Wasser stand bis zur Kellerdecke und lief bereits aus dem Haus heraus. Nachbarn hatten die Feuerwehr alarmiert, als das Wasser auf ihr Grundstück am Sandberg lief.



Feuerwehrleute der FF Hamberge brachten Tauchpumpen in Stellung und lenzten den Keller leer. Gleichzeitig haben sie die Wasserwerke informiert. Ursache für den Wassereinbruch war eine gebrochene Wasserleitung, in dem seit längerer Zeit leerstehenden Haus.