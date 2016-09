Auto in Werkstatt ausgebrannt

Kiel (rtn) Bei einem Feuer in einer Werkstatt in der Hügelstrasse (Gaarden) wurde am späten Montagabend ein Auto komplett zerstört.



"Wegen einer Rauchentwicklung wurde um 21.33 Uhr der Löschzug der Ostfeuerwache und die freiwillige Feuerwehr Elmschenhagen alarmiert", sagte Einsatzleiter Jens Kötke von der Berufsfeuerwehr Kiel. Bei Eintreffen der Rettungskräfte brannte im inneren der Werkstatt ein dort abgestellter PKW. Mehrere Trupps rückten unter Atemschutz gegen die Flammen vor. Mit Wasser und Schaum löschten die Feuerwehrleute die Flammen ab. Danach wurde die Werkstatt mit einem Druckbelüfter entraucht. Menschen wurden nicht verletzt. Zum Brandzeitraum war das Gebäude leer. Insgesamt waren 44 Kräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst am Brandort eingesetzt. Die Brandursache und die Höhe des Sachschadens sind noch nicht bekannt. Die Polizei ermittelt.