Ahrensburg (rtn) Ein brennender Wäschetrockner im Keller eines Mehrfamilienhauses an der Hamburger Straße hat am Dienstag für einen größeren Einsatz der Feuerwehr gesorgt.



Nach einer starken Rauchentwicklung hatte eine Hausbewohnerin den brennenden Trockner im Keller entdeckt und die Feuerwehr alarmiert. Unter Atemschutz rückten mehrere Trupps in den Keller vor und schafften den Wäschetrockner zum Ablöschen vor das Haus. Menschen wurden nicht verletzt. Alle Hausbewohner hatten sich rechtzeitig in Sicherheit gebracht. Während des Feuerwehreinsatzes war die Hamburger Strasse von der Polizei in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Im Einsatz waren: FF Ahrensburg, FF Ahrensfelde, FF Wulfsdorf, der Rettungsdienst und die Polizei



Die Ahrensburger Wehr rückte in diesem Jahr nach unseren Informationen zu bereits über 260 Einsätzen aus. Die genauen Einsatzzahlen nannte Wehrführer Florian Ehrich auf rtn-Anfrage nicht: "Im Gegensatz zu einer "Dorffeuerwehr halten wir nicht ständig unsere Einsatzzahlen bereit".





Kommentar: Ehrenamtliche Hilfe macht keinen Unterschied zwischen "Kleiner" und "Großer" Wehr. Die Freiwilligkeit zählt hier und nichts anderes. Jeder Einsatz ist eine Belastung für die Frauen und Männer der Freiwilligen Wehren und auch der Arbeitgeber die ihre Leute zum Dienst freistellen und dies nicht nur wenn’s brennt. Deshalb berichten wir auch weiterhin über die "großen" und "kleinen" Einsätze der Feuerwehren im Land, weil es die Öffentlichkeit interessiert! Herzlichst Ihr Peter Wüst