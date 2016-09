Feuer in Ahrensburger Druckerei

Ahrensburg (rtn) Zu einem Maschinenbrand in der Druckerei Prinovis rückte am späten Dienstagabend erneut die Freiwillige Feuerwehr Ahrensburg aus. Damit hat es die Wehr auf jetzt sechs Einsätze innerhalb von 24 Stunden geschafft.



Aus bisher unbekannter Ursache war eine Maschine in Brand geraten und hatte die CO2-Löschanlage ausgelöst. Eine CO2-Löschanlage ist eine fest installierte Feuerlöschanlage, die mit Kohlenstoffdioxid (CO2) als Löschmittel arbeitet. Zusammen mit der Werksfeuerwehr rückten die Ahrensburger Feuerwehrleute gegen den Maschinenbrand vor. Danach wurde alle Teile und Wege zur Maschine durch die Werksfeuerwehr kontrolliert.