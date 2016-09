Gäste und Themen bei Lanz im ZDF

Hamburg (rtn) Bei Lanz im ZDF sind am Donnerstag Ranga Yogeshwar (Wissenschaftsjournalist, Moderator), Wolfram Weimer (Publizist), Philip Simon (Kabarettist), Juli Zeh (Autorin) und Dr. Matthias Thöns ( Palliativmediziner) in der Sendung zu Gast.

Am Dienstagabend waren in der Sendung zu sehen:

Giovanni di Lorenzo, Journalist

Bei der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern erreichte die AfD über 20 Prozent. In der Sendung erklärt di Lorenzo, was das Ergebnis für die etablierten Parteien bedeutet.



Hans-Ulrich Jörges, Journalist

In seiner Kolumne "Zwischenruf aus Berlin" beleuchtet er regelmäßig die politische Lage Deutschlands. Jörges erklärt, warum Merkels Politik nicht transparent genug ist.



Ingmar Stadelmann, Comedian

Geboren ist er in Sachsen-Anhalt, auch dort erreichte die AfD im März über 20 Prozent. Stadelmann spricht über die Stimmung in seiner Heimat und sagt, wie er mit Anfeindungen umgeht.



Dirk Roßmann, Unternehmer

Mittwoch feiert er seinen 70. Geburtstag. Der Unternehmer sagt: "Mein ganzes Leben ist die Firma und die Verantwortung." Roßmann erinnert sich, wie er 1972 sein Unternehmen gegründet hat.



Dr. Yael Adler, Ärztin und Autorin

Gerade erschien ihr Buch "Hautnah". Darin verrät die Dermatologin alles über unser größtes Organ. In der Sendung erklärt Adler, warum die Haut der Spiegel der Seele ist.