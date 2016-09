Hamburg (rtn) Hinter einer beleuchteten Leinwand, verschmelzen Männer und Frauen nicht nur zu Knäuel, sondern auch zu Tieren, Gegenständen und Fantasiegebilden. Kampnagel präsentiert die amerikanische Tanzgruppe Pilobos Mit "Shadowland 2" noch bis zum 18. September. Wir haben hinter die Kulissen geblickt.



Die neuen Abenteuer im Schattenland der US-Tanzkompanie PILOBOLUS spielen in einem Lagerhaus, im dunklen Inneren von Kisten. Darin eingesperrt sind phantastische Kreaturen von großer Schönheit - unschuldig, versteckt, gestohlen. Doch wie schon in "Shadowland" erwachsen der Geschichte noch aus dem finstersten Szenario umwerfende Bilder. Natürlich geht es um die Befreiung der Figuren. Der Wärter, der die Kisten bewacht, entdeckt zusammen mit der jungen Frau von der Poststelle unvermittelt einen Zugang zu dem Schattenleben im Inneren der Kisten. Die beiden wagen sich in verbotene Welten. Retten sie die Gefangenen? Quelle: Kampnagel