Hammoor (rtn) Ein 28 Jahre alter Autofahrer ist am späten Mittwochnachmittag mit seinem Fiat-Punto in einen Absicherungswagen der Autobahnmeisterei geprallt.



Der mit Warnblitzern und Schildern ausgestattete Anhänger diente zur Absicherung einer Baustelle vor einer Brücke, die etwa 500 Meter hinter der Raststätte Budikate über die Autobahn 1 führt. Durch die Wucht des Aufpralls schob sich die Anhängergabel des Anhängers in einen Transporter hinein. Der Fahrer des Fiat wurde verletzt und nach einer Erstversorgung durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Feuerwehrleute der alarmierten FF Hammoor nahmen die bei dem Unfall ausgelaufenen Betriebsstoffe mit Bindemitteln auf. Während der Rettungs- und Bergungsarbeiten führte die Polizei den Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbei. Dadurch entstand ein Rückstau, weit über das Autobahnkreuz Bargteheide hinaus.