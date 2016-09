Tarp (rtn/iwe) Ein Gefahrgutunfall hat für eine längere Vollsperrung der A 7 zwischen Tarp und Schleswig gesorgt und zu einen Großeinsatz der Feuerwehren geführt.

Aus einem Tanklastzug war die leicht entzündbare Flüssigkeit Naphtalin ausgelaufen, die giftige Dämpfe entwickelt, sagte Jan Hennigs, Einsatzleiter der Feuerwehr. Am Nachmittag gegen 16 Uhr wurde die Autobahn wieder freigegeben.



Ein Lastwagenfahrer hatte gegen 11.30 Uhr bemerkt, dass aus einem vorausfahrenden Tanklastzug in Richtung Hamburg Flüssigkeit austrat. Der Gefahrgut-Lastzug wurde auf einen Parkplatz gesteuert. Als die ersten Kräfte der Feuerwehr auf der Rastanlage eintrafen, war eine kleine Pfütze des Stoffes sowie einige Tropfen in der Zufahrt feststellbar. Dieser Stoff verdampfte jedoch schnell.



Die Feuerwehr erkundete unter Atemschutz zunächst die Lage und verschaffte sich ein Bild von dem Leck. Die Einsatzkräfte des Gefahrgut-Löschzuges überprüften in speziellen Schutzanzügen den Stoff und konnten bestätigen, dass es sich um deklariertes Naphthalin handelt, welches beim Einatmen schwere Reizungen der Atemwege, Übelkeit, Erbrechen und Verwirrtheitszustände auslösen kann.



Da ein weiteres Austreten des Stoffes bei der Weiterfahrt des Lastzuges nicht ausgeschlossen werden konnte, untersagte die Polizei die Weiterfahrt. Es wurde ein Ersatz-Tanklastzug angefordert, um die rund 24.000 Liter des Stoffes, der vornehmlich als Hilfsstoff für die Erzeugung von Lösungsmitteln, Weichmachern und Kraftstoffzusätzen sowie Insektengiften genutzt wird, um zu pumpen



Aus Sicherheitsgründen und aufgrund wechselnder Windrichtungen entschieden die Einsatzkräfte, die Autobahn zwischen den Anschlußstellen Tarp und Schuby in beiden Richtungen voll zu sperren und den Verkehr umzuleiten.