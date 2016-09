Kankelau (rtn) Bei einem Unfall wurde am Mittwochabend auf dem Elmenhorster Weg ein älteres Ehepaar schwer verletzt. Der 87 Jahre alte Fahrer war mit seinem Mercedes mit einem entgegenkommendes Schleppergespann zusammengeprallt.



Laut ersten Angaben der Polizei hatte der Mercedesfahrer bei tiefstehender Sonne das entgegenkommende Gespann übersehen. Den Schlepperfahrer treffe laut Zeugen am Unfall keine Schuld.



Die beiden Verletzten waren in ihrem total zertrümmerten Fahrzeug eingeklemmt und mussten von Feuerwehrleuten befreit werden. Nach einer Erstversorgung durch den Rettungsdienst und Notarzt wurden die Frau mit dem Krankenwagen und der Mann mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus transportiert.



Im Einsatz waren die Feuerwehren FF Elmenhorst, FF Kankelau, FF Groß Pampau, FF Schwarzenbek, der Rettungsdienst mit Notarzt, der Rettungshubschrauber Christoph 29 und die Polizei