Suchaktion im Allermöher See

Hamburg (rtn) Nach zweieinhalb Stunden haben die Einsatzkräfte die Suche nach einem vermeintlich vermissten Schwimmer im Allermöher See in Hamburg-Bergedorf abgebrochen.



Die Taucher hätten niemanden im Wasser entdeckt, teilte die Polizei am Mittwochabend mit. Es sei auch niemand als vermisst gemeldet worden.



„Wir haben die Suchmaßnahmen eingestellt, und wir werden sie auch nicht wieder aufnehmen.“ Zeugen hatten der Polizei gemeldet, dass ein Schwimmer - ob Mann oder Frau, war unklar - um Hilfe gewunken habe. Später stellte sich heraus, dass vermutlich ein Mann beim "Schmetterlingsschwimmen" beobachtet und dies als Hilferuf interpretiert worden war.



Im Einsatz waren die Feuerwehren, Nettelnburg , Bergedorf, Allermöhe, Taucher aus Billstedt , Taucher und Sonar DLRG Bergedorf, Polizeihubschrauber Libelle 2, zahlreichen Streifenwagenbesatzungen der Polizei, BDI, Rettungsdienst mit RTW und NEF