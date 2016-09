(rtn) In ihrer großen Musikshow „STEFANIE HERTEL – Meine Stars“ begrüßt die sympathische Gastgeberin Stefanie Hertel auch in diesem Jahr wieder nationale, internationale und regionale Künstler. Wir waren bei der Aufzeichnung in Zwickau dabei.





Ausstrahlung im MDR am 10.09.2016 um 20.15 Uhr. Auf der Gästeliste stehen u.a. Michelle, Nik P., Beatrice Egli, Bernhard Brink, Die jungen Zillertaler, Julia Lindholm, Jonathan Zelter und Michael Hirte. Die weltweit gefeierten Hamburger Musikerinnen „Salut Salon“ stellen ihr Programm vor, Axel Herrig und Sascha Lien erinnern mit “Falco meets Queen” an Freddie Mercury und Falco und Anita Hegerland plaudert aus derZeit, in der sie mit Roy Black „Schön ist es auf der Welt zu sein“ sang.



Stefanie Hertel zeigt zudem viele Fassetten ihres eigenen Könnens:Ungewöhnliche Duette und Aktionen zusammen mit ihren musikalischen Gästen. Und weil der musikalische Nachwuchs Stefanie Hertel ganz besonders am Herzen liegt, werden auch diesmal wiederjunge Stars von Morgen dabei sein.



Ein ganz besonderer Höhepunkt wirdin dieser Show der Kampf um sagenhafte 400.000 Euro sein, gestiftet von der Deutschen Stiftung Denkmalschutz zur Erhaltung regionaler Baudenkmäler. Insgesamt sechs Bewerber aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen treten im Vorfeld gegeneinander an und träumen vom großen Geldsegen zur Erhaltung „ihres“ Denkmals.Bei Stefanie Hertel wetteifern die beiden Finalmannschaften darum, welche Mannschaft mit dem Hauptgewinn nach Hause fahren darf. Quelle: MDR

Unsere Bilder auf dem rtn-media-server zeigen: Stefanie Hertel, Beatrice Egli, Michelle, Bernhard Brink, Nik P., Anita Hegerland & Tochter Kaja,Jonathan Zelter, Nora Louisa, Michael Hirte, Julia Lindholm, Bjoern Martins, Peter Grimberg