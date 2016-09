Hamburg (rtn) Ein dreijähriges Mädchen ist in Hamburg auf seinem Laufrad von einem Auto überrollt worden.



Die Fahrerin des Pkw habe am frühen Donnerstagabend rückwärts in eine Grundstückseinfahrt im Stadtteil Allermöhe einparken wollen und dabei das Kind erfasst, berichtete ein Polizeisprecher. Das Mädchen sei in Begleitung seiner Mutter unterwegs gewesen. Nach einer Erstversorgung durch Rettungsdienst und Notarzt wurde das kleine Mädchen im Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Die Mutter flog im Hubschrauber mit. Wie schwer das Kind verletzt wurde ist noch nicht bekannt.



Im Einsatz waren die Feuerwehren Bergedorf, Nettelnburg, Rettungsdienst mit drei Rettungswagen und NEF, Rettungshubschrauber Christoph Hansa und die Polizei