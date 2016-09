NDR Talkshow

Hamburg (rtn) Barbara Schöneberger und Hubertus Meyer Burckhardt hatten Unternehmer Jochen Schweizer, Filmemacher Fatih Akin, Violinist André Rieu, Journalist und Autor Ingo Zamperoni, Kabarettist Till Reiners, Haushaltsexpertin Yvonne Willicks und Moderatorin Palina Rojinski in der Sendung zu Gast.



Ingo Zamperoni, Journalist und Autor

Seit Februar 2014 ist Ingo Zamperoni Fernsehkorrespondent im ARD-Studio Washington. Von dort wird der 41-jährige Journalist auch über die Präsidentschaftswahl berichten. Dann kehrt er nach Hamburg zurück. Er übernimmt von Thomas Roth die Moderation der "Tagesthemen". Der Vater dreier Kinder ist mit einer Amerikanerin verheiratet und schon deswegen ein Kenner der amerikanischen Mentalität. In seinem Buch "Fremdes Land Amerika. Müssen wir unser Verhältnis zu den USA neu bewerten?" geht er der Frage nach, warum weder die Deutschen noch die Amerikaner trotz mancher Differenzen auf ihre gemeinsame Freundschaft verzichten sollten.



Yvonne Willicks, Haushaltsexpertin

Wenn es eine Medaille für Hausarbeit gäbe, hätte Yvonne Willicks in Rio mit Sicherheit mehrfach Gold gewonnen. Die gelernte Hauswirtschaftsmeisterin moderiert seit 2010 im WDR Fernsehen und hat seit 2011 ihre eigene Ratgebersendung "Servicezeit", in der sie Tipps zur effektiven und nachhaltigen Haushaltsführung gibt, immer ganz nah dran an den Problemen und Nöten des Alltags. Denn sie weiß: Jeder braucht Hilfe, um zu Hause nicht verrückt zu werden. Ihr aktuelles Buch "Meine 111 besten Haushaltstipps" ist sozusagen der Knigge unter den Verbraucher-Ratgebern.



Till Reiners, Kabarettist

Seit Jahren sammelt er einen Kabarettpreis nach dem anderen ein: Till Reiners, Jahrgang 1985, Shootingstar des jungen politischen Kabaretts. Für seine Soloprogramme "Da bleibt uns nur die Wut" und "Auktion Mensch" wurde er unter anderem 2015 mit dem Deutschen Kabarettpreis ausgezeichnet. Wortgewandt und mit analytischer Schärfe widmet er sich Fragen wie: Wird ein Denkfehler, der von der Mehrheit geteilt wird, wahr? Und: Wenn die Welt doch so schlecht ist, warum funktioniert sie so gut? Vor seiner Bühnenkarriere studierte Till Reiners Politikwissenschaften in Trier. Dass es ihn auf die Bühne zog und nicht in die Politik, lag laut eigenem Bekunden auch daran, dass er ein dickes Kind war: "Alle anderen fanden mich hässlich, und ich fand das auch." Warum er Klopapier mit Geschmack fordert und was es sonst noch so alles zu verbessern gibt, das erzählt Till Reiners in der "NDR Talk Show". Quelle: ndr.de