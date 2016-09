Reinbek (rtn) Durch Funkenflug bei Schweißarbeiten an einem Rohr geriet an einem Betriebsgebäude an der Halskestraße ein Aggregat in Brand. Löschversuche der Mitarbeiter mit Feuerlöschern schlugen fehl.



Feuerwehrleute löschten unter Atemschutz mit Schaum die Flammen ab. Nach Abschluss der Löscharbeiten wurde die Brandstelle mit einer Wärmebildkamera kontroliiert.



Im Einsatz waren: FF Reinbek, FF Schönningstedt, FF Ohe, Rettungsdienst und Polizei