Hamburg (rtn) Das mobile Einsatzkommando (MEK) der Hamburger Polizei hat eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus im Stadtteil Mümmelmannsberg gestürmt.





Nach ersten Erkenntnissen hatte sich ein Mann mit einer Waffe in einem Haus an der Max Klingner Strasse verschanzt. Das Spezialkommando überwältigte den Mann. Danach wurde er in einem Streifenwagen zur nächsten Polizeiwache gebracht. Mehr Hintergrund ist noch nicht bekannt.