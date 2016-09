Stormarn (rtn/ots) Spannung auf dem Sportplatz an der Immanuel-Kant- Gesamtschule in Reinfeld: 90 Mitglieder aus 10 Jugendfeuerwehr-Gruppen wurden in Theorie und Praxis geprüft, um die begehrte Leistungsspange – die höchste Auszeichnung der deutschen Jugendfeuerwehr – zu erhalten.

Wochenlang haben sich die Jugendlichen auf diesen Tag vorbereitet. Am Ende des Tages konnten alle Stormarner Teilnehmer die begehrte Auszeichnung erlangen.

Zur Abnahme der Leistungsspange trafen sich am Sonnabend 10 Jugendfeuerwehr-Gruppen aus den Landkreisen Stormarn und Segeberg in Reinfeld. Nach wochenlangen Vorbereitungen sollte nun endlich mit dem gelernten Wissen aus Praxis und Theorie jede Gruppe als Team vor den Prüfern bestehen. Es herrschten beste Voraussetzungen. Die Veranstaltung wurde von der Jugendfeuerwehr Reinfeld perfekt vorbereitet. Dank zahlreicher Unterstützung aus den Einsatzabteilungen der Feuerwehr Reinfeld konnte für das leibliche Wohl der Teilnehmer, Besucher und zahlreichen Gäste gesorgt werden. Neben fünf Gruppen aus Stormarn kamen weitere fünf Gruppen aus dem Kreis Segeberg um sich im Team an den 5 Prüfungen zu messen. Bei einer Schnelligkeitsübung mussten 8 Schläuche so schnell wie möglich ausgerollt und fehlerfrei zusammengekuppelt werden. Ebenso galt es noch einen Löschangriff aufzubauen und in einem Gespräch Fragen zu Fahrzeugtypen und Ausrüstung der Feuerwehren aber auch gesellschaftspolitische Themen zu erörtern. Im sportlichen Teil folgte ein Staffellauf sowie Kugelstoßen. Externe Wertungsrichter vom Landesfeuerwehrverband nahmen die Leistungen der Nachwuchskräfte ab und verteilen die Punkte. Wird geflucht oder bricht das Chaos aus, folgt ein Punkteabzug, denn auch das kameradschaftliche und disziplinierte Gesamtverhalten der Gruppe wird bewertet. Sven Hinzpeter, Fachbereichsleiter für die Presse und Öffentlichkeitsarbeit der Stormarner Jugendfeuerwehren, äußerte sich sehr zufrieden über den Tag: "Wir können stolz auf unseren Stormarner Nachwuchs sein. Alle Stormarner Gruppen, die hier Heute angetreten sind, haben die Leistungsspange mit Bravour bestanden. Nächste Woche geht es mit weiteren Stormarner Gruppen in Bad Malente (Ostholstein) weiter." Text und Fotos: Sven Hinzpeter Kreisfeuerwehrverband Stormarn