Rendsburg (rtn/ots) Anlässlich des AfD-Landesparteitages im Hohen Arsenal, in Rendsburg fand eine Demonstration gegen die AfD statt. Diese hatte ein Kieler unter dem Motto :"Kein Raum der AfD" angemeldet.



Die vom Anmelder erwarteten 150 Teilnehmer wurden als AFD-kritische Menschen beschrieben. Gegen 09.00 hatten sich tatsächlich etwa 150 Teilnehmer am Bahnhof in Rendsburg eingefunden. Nach einer Auftaktkundgebung dort führte ein erster Aufzug bis zum Stadtseegelände vor der Volkshochschule, wo eine Zwischenkundgebung

mit reden, Informationen und Musik stattfand. Von drei jungen Leuten, die im Verdacht standen Böller abgebrannt zu haben, wurden die Personalien festgestellt und sie müssen mit entsprechenden Anzeigen rechnen. Im Zufahrtsbereich zum Hohen Arsenal kam es zu einem Zwischenfall mit einem Pkw-Fahrer und einer dort in der Zufahrt stehenden Frau. Der Mann sei auf sie zugefahren, habe sie aber nicht angefahren. Diesbezüglich wurde vom Polizeirevier Rendsburg eine Anzeige wegen Verdacht der Nötigung aufgenommen. Verletzt wurde niemand. Die Personalien der Beteiligten sowie von Zeugen stehen

fest. Gegen 12.45 Uhr setzte sich der zweite Aufzug der AfD- Gegner in Richtung Innenstadt Rendsburg in Bewegung. Gegen 13.52 Uhr wurde die Demonstration dann offiziell für beendet erklärt und ein Großteilder Demoteilnehmer nachte sich auf den Weg zum Bahnhof zwecks Heimfahrt. Die Proteste waren lautstark und nicht frei von Provokationen auch gegenüber der Polizei, blieben jedoch friedlich. Immer wieder waren Parolen wie „Attacke, Attacke, die AfD ist kacke“ oder „Nationalismus ist keine Alternative“ zu hören.