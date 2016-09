Wentorf (rtn) Vor der Asylunterkunft am Südring geriet in der Nacht aus bisher unbekannter Ursache ein Müllcontainer in Brand.



Mit einem Feuerlöscher hatten Anwohner versucht das Feuer zu löschen, was nicht ganz gelang. Unter Atemschutz löschten dann die alarmierter Feuerwehrleute der FF Wentorf den brennenden Unrat im Container ab.