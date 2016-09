Hamburg (rtn) Aus bisher unbekannter Ursache ist in der Nacht auf einem Parkplatz am Sonnenland in Billstedt ein Smart komplett ausgebrannt.





Zwei weitere Autos wurden durch Flammen und Hitze beschädigt. Unter Atemschutz löschten Feuerwehrleute der FF Kirchsteinbek mit Schaum den brennenden

Wagen ab. Die Polizei sicherte Spuren und hat die Fahrzeuge sichergestellt.