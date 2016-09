Lübeck (rtn Nach dem Feuer in der ehemaligen Kühne-Fabrik am Palinger Weg dauerten die Nachlöscharbeiten auch am Sonntag noch an. Dabei wurde auch ein Teleskopmastfahrzeug (TMF) der FF Scharbeutz eingesetzt.







Das Feuer war offenbar im Dachbereich des leer stehenden Gebäudes ausgebrochen. Daraufhin gingen mehrere Notrufe gingen bei der Einsatzleitstelle der Feuerwehr Lübeck ein und berichteten über eine starke Rauchentwicklung und Feuerschein.



Beim Eintreffen der Einsatzkräfte im Palinger Weg in Schlutup brannte bereits der Dachstuhl in voller Ausdehnung. Mit einem umfassenden Löschangriff verhinderten die Feuerwehrleute , eine Brandausbreitung auf weitere Gebäude. Dabei wurden auch zwei Drehleitern eingesetzt.



Das Löschwasser wurde zur Schonung der Trinkwasserressourcen hauptsächlich aus der in der Nähe befindlichen Trave entnommen. Bei den Löscharbeiten waren zeitweise mehr als einhundert Feuerwehrleute und Rettungskräfte eingesetzt. Die Nachlöscharbeiten liefen noch am Sonntagmittag. Die Höhe des Sachschadens und die Brandursache sind noch nicht bekannt.



Die betroffene Halle des Konservenherstellers Kühne steht nach Angaben der Feuerwehr seit vielen Jahren leer.