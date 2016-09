Buchholz (rtn) - Beim Sinkflug hat der Hamburger Rettungshubschrauber Christoph Hansa auf dem Parkplatz der Polizeiinspektion Harburg in der Schützenstrasse eine Straßenlaterne gestreift. Dabei wurden Rotorblätter und die Laterne beschädigt.



Der Hubschrauber konnte vom Piloten sicher abgesetzt werden. Menschen wurden durch umherfliegende Teile nicht verletzt. Ein Weiterflug war aufgrund der Beschädigungen nicht mehr möglich, so dass der Hubschrauber vom Landeort mit einem Tieflader abgeholt wurde. Ein Rettungswagen der ebenfalls am Landeort stand, wurde durch abgerissene Laternenteile leicht beschädigt. Die Schadenshöhe kann bislang nicht geschätzt werden, da eine Überprüfung des gesamten Rotorwerks am Hubschrauber noch aussteht. Eine Ersatzmaschine wurde bereitgestellt. Der Rettungshubschrauber war im Landeanflug zu einem gesundheitlichen Notfall in der Schützenstraße.