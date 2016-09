Travenbrück (rtn) Ein 28-jähriger Motorradfahrer ist am Sonntagabend auf der L83 zwischen Bad Oldesloe und Bad Segberg mit einem Traktor-Gespann zusammengeprallt. Der Biker starb noch am Unfallort. Ein alarmierter Rettungswagen wurde bei der Anfahrt selbst in einen Unfall verwickelt.





Nach ersten Angaben der Polizei fuhr von rechts ein mit rund zwölf Tonnen Kartoffeln beladener Traktor vom Feld, auf der gegenüberliegenden Fahrbahnseite wartete bereits ein leeres Traktor-Gespann auf die Einfahrt ins Feld. Diese Situation hat der Biker möglicherweise nicht schnell genug realisiert und prallte frontal in den bereitstehenden Trecker hinein. Eine Ersthelferin und einer der Treckerfahrer versuchten den Motoradfahrer wiederzubeleben, leider ohne Erfolg. Die Ersthelfer erlitten einen Schock und wurden vom Rettungsdienst versorgt. Die genaue Unfallursache ist noch nicht bekannt. Zu den Unfallermittlungen zog die Polizei einen Sachverständigen der DEKRA hinzu.



Gleichzeitig werden auch Zeugen gesucht. Nach Polizeiangaben kam kurz nach dem Unfall auch eine größere Gruppe Motorrad- und Rollerfahrer vorbei, die jedoch wendeten anstatt ebenfalls zu helfen.



Ein Rettungswagen aus Bad Segeberg, der zu dem tödlichen Unfall gerufen wurde, war in Sühlen ebenfalls in einen Unfall verwickelt. Ein ebenfalls mit Kartoffeln beladenes Traktor-Gespann wich dem Rettungswagen auf der Sühlener Strasse aus, kippte bei diesem Manöver aber aufgrund seiner tonnenschweren Fracht um. Feuerwehrleute richteten den Trecker wieder auf. Danach wurden die geernteten Kartoffeln mit einem Gabelstapler umgeladen. Während der umfangreichen Rettungs- und Bergungsarbeiten war die L 83 für längere Zeit voll gesperrt. Die Polizei leitete den Verkehr örtlich um.