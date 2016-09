(rtn) "Feierstunde" heißt der 30. Münster-"Tatort", der mit den Schauspielern am Samstagabend vor dem Schloss Münster Vorpremiere feierte. Der Tatort ist am 25. September um 20.15 Uhr im Ersten zu sehen.





Während Kommissar Frank Thiel (Axel Prahl) in dem neuen WDR-Tatort klären muss, wer für den Tod einer schwerkranken Frau verantwortlich ist, genießt Prof. Boerne das Rampenlicht. Unter seiner Leitung startet ein internationales Projekt, das schon als Meilenstein der Mumienforschung gefeiert wird. Die Episodenhauptrollen in diesem Tatort übernehmen Peter Jordan ("Der letzte Cowboy", "Soulkitchen") und Oda Thormeyer ("Der Geschmack von Apfelkernen", "Homevideo"). Regie führt Lars Jessen ("Der letzte Cowboy", "Fraktus", "Tatort - Die chinesische Prinzessin"), Kameramann ist Rodja Kükenthal ("Tatort - Zahltag", "Großstadtrevier"). Das Drehbuch stammt von Elke Schuch ("Tatort: Borowski und die heile Welt", "Die rote Jacke"). Zur Handlung: Das Rachegefühl endlich ausleben und Boerne ermorden - Prof. Harald Götz (Peter Jordan) kann kaum noch an etwas anderes denken. Das verheimlicht er auch nicht seiner Psychotherapeutin Dr. Corinna Adam (Oda Thormeyer). Während der Börne gerade die Fördermittel für ein prestigeträchtiges Forschungsprojekt an Land gezogen hat, ist Prof. Götz seit Jahren im Labor alleine auf sich gestellt. Fieberhaft sucht er nach einem Medikament für seine schwer kranke Frau Martina. Doch nachdem sie erschossen in ihrem Rollstuhl aufgefunden wird, ist für Kommissar Thiel der Fall klar: Harald Götz ist dringend tatverdächtig. Zumal Nachbarn beobachtet hatten, wie er fluchtartig das Haus verließ. Abends verschafft sich Götz Zugang zu Prof. Boernes Feierstunde im Nobelrestaurant und ein gefährlicher Wettlauf gegen die Zeit beginnt. Jetzt benötigt Prof. Boerne die Unterstützung von Kommissar Thiel - mehr als jemals zuvor... Wieder mit dabei sind ChrisTine Urspruch als Prof. Boernes Assistentin Silke "Alberich" Haller, Friederike Kempter als Kommissarin Nadeshda Krusenstern und Claus D. Clausnitzer als Taxifahrer Herbert Thiel. Außerdem in diesem "Tatort" zu sehen sind Claudia Eisinger ("Tatort - Zorn Gottes"), Siemen Rühaak ("Schutzengel") und Michael Prelle ("Nord bei Nordwest"), Nagmeh Alaei ("Phönixsee") u.v.a. Der "Tatort - Feierstunde" ist eine Produktion der Filmpool fiction GmbH (Produzentin: Iris Kiefer, Producerin Katrin Kuhn) im Auftrag des WDR (Redaktion: Nina Klamroth).