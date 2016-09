(rtn) Seit über einem Jahrzehnt liefert die Berliner Band „The BossHoss“ feinsten Country-Rock-Sound. Und das mit Erfolg! So ist ihr neuester Hit „Jolene“ aktuell nicht aus dem Radio wegzudenken. Gestern war die Berliner Band in der Flens-Arena zu Gast.



Auch im Fernsehen sind die beiden Frontmänner „Boss Burns“ und „Hoss Power“ gern gesehen: Momentan stehen sie für die erfolgreiche Show „Sing meinen Song – Das Tauschkonzert“ in Südafrika vor der Kamera. Diese Erfolgswelle bringt die Urban Cowboys im Spätsommer in den hohen Norden: Am 11. September 2016 rockten sie die Flens-Arena in Flensburg.



Support war Prime Circle: Die in Witbank gegründete Gruppe blickt mittlerweile auf über zehn Jahre Bandgeschichte zurück. In diesen Jahren haben sie in Südafrika auf nahezu jedem großen Festival gespielt und standen insgesamt über 1500-mal auf den Bühnen Afrikas, Europas und des Nahen Ostens. Quelle: eventime.de