Kiel (rtn/lsh) Zur Verleihung des Deutschen Meerespreises an Fürst Albert II. hat Ministerpräsident Torsten Albig das Staatsoberhaupt aus Monaco für dessen großes Engagement für den Klima- und Meeresschutz gewürdigt.

"Als Schirmherr des Meerespreises freue ich mich sehr über die Entscheidung, Sie auszuzeichnen. Sie verbinden politische Entscheidungsmacht mit einem tiefen Wissen um die Belange der Meere", sagte Albig heute in Kiel.



Fürst Albert II. von Monaco ist Präsident des Mittelmeerforschungsrates (CIESM). Die Verleihung des Meerespreises erfolgte im Rahmen der Eröffnung des 41. CIESM Kongresses. Zu dem Kongress, der erstmals in Deutschland stattfindet, waren mehr als 500 Wissenschaftler aus 50 Ländern nach Kiel gekommen



Wie der Ministerpräsident weiter sagte, dürfe Meerespolitik nie kleinstaatlich sein: "Müll und Gift halten sich nicht an die internationalen Seegrenzen. Gute Meerespolitik ist international. Und gute Meerespolitik baut auf herausragende internationale Meeresforschung", so Albig. Für Schleswig-Holstein als Land zwischen den Meeren und mit einer langen Tradition in der Meeresforschung sei es eine ganz besondere Ehre, dass mit der Auszeichnung in diesem Jahr auch die Leistungen des Mittelmeerforschungsrates gewürdigt werden. Schließlich sei an dessen Anfängen auch die Meeresforschung aus Kiel beteiligt gewesen.



Der mit 10.000 Euro dotierte Deutsche Meerespreis wird jährlich vom Geomar Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung Kiel und der Deutschen Bank verliehen.