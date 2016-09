Mönkhagen (rtn) Zwischen Mönkhagen und dem Autobahnkreuz Lübeck (A20) ist am Montagnachmittag ein Auto ausgebrannt und hat Teile der Böschung in Brand gesetzt.



Als die alarmierten Feuerwehrleute auf der Autobahn eintrafen, brannte ein BMW-Kombi auf dem Standstreifen bereits lichterloh. Zunächst brachten die Rettungskräfte den Fahrer in Sicherheit. Dieser wurde vom Rettungsdienst betreut. Mit Schaum und Wasser löschten die Feuerwehrleute den brennenden Wagen und den Böschungsbrand ab, brachten außerdem mehrere Kanister Hydrauliköl aus den Kofferraum des Fahrzeugs in Sicherheit. Brandursache war vermutlich ein technischer Defekt.



Im Einsatz waren: FF Mönkhagen-Langniendorf, FF Mori, FF Eckhorst, FF Hamberge, Rettungsdienst und Polizei