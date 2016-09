Delingsdorf (rtn) Stormarns Kreispräsident Hans-Werner Harmuth hat am Montagabend die Jugendfeuerwehr Delingsdorf und die Triathlonabteilung des TSV Bargteheide mit einer großzügigen Spende überrascht.





Zum diesjährigen Hof-Fest auf dem Erdbeerhof Glantz hatte der Kreispräsident Werbematerial der DAK besorgt und dieses wurde bei Geschicklichkeitsspielen der teilnehmenden Jugendfeuerwehr und der Triathlonabteilung eingesetzt. Dabei kamen 700 Euro zusammen. Davon erhielten die Jugendfeuerwehr 410 Euro und die Triathleten 290 Euro von Kreispräsident Hans-Werner Harmuth in bar überreicht. Die Übergabe fand am Gerätehaus der FF Delingsdorf statt.