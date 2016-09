Bargteheide (rtn) Nur wenige Stunden nach dem Feuer am Traberstieg hat es am frühen Dienstagmorgen erneut gebrannt. An der Segeberger Strasse ist ein Motorrad komplett verbrannt. In beiden Fällen geht die Polizei von Brandstiftung aus.





Um 04.46 Uhr wurde die FF Bargteheide in die Segeberger Strasse alarmiert. Beim Eintreffen der Feuerwehrleute lag ein Motorrad neben einem Zaun und brannte in voller Ausdehnung. Unter Atemschutz löschten die Feuerwehrleute die Flammen ab. Nach ersten Angaben der Polizei wurde das Motorrad abgestellt und angezündet. Wenige Stunden zuvor hatte ein brennender Sperrmüllhaufen im Bereich eines Wohnblocks am Traberstieg 7 einen Einsatz für die Freiwillige Feuerwehr und den Rettungsdinest ausgelöst.



Zu diesem Brand wurde um 00.41 Uhr die Feuerwehr alarmiert und traf kurze Zeit später am Brandort ein. Zu diesem Zeitpunkt brannte ein größerer Sperrmüllhaufen vor dem Gebäude, Funken und Flammen schlugen in Richtung Dach, Rauch zog durch das geöffnete Treppenhausfenster ins Haus hinein. Rauchmelder piepten überall. Unter Atemschutz löschten die Feuerwehrleute die Flammen ab. Zuvor hatten weitere Trupps das Haus und dessen Wohnungen kontrolliert und die Bewohner in Sicherheit gebracht.

Zum Abschluss der Löscharbeiten wurde das Haus nach möglichen Rauchgasen überprüft, dann wurde es belüftet und die Bewohner konnten in ihre Wohnungen zurück.

Die Polizei geht von Brandstiftung aus.



Im Einsatz waren: FF Bargteheide, FF Delingsdorf, FF Elmenhorst, Rettungsdienst mit zwei Rettungswagen, SEG Transport, Technische Einsatzleitung (TEL) und der Organisatorische Leiter Rettungsdienst (ORGL) sowie die Polizei