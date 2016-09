(rtn) In SH und Niedersachsen wurden Flüchtlingsunterkünfte und Wohnungen durchsucht. Drei Syrer wurden von Beamten der Spezialeinheit GSG9 u.a. in Ahrensburg, Großhansdorf und Reinfeld festgenommen.





Die Verdächtigen wurden in Ahrensburg und Großhansdorf sowie in Reinfeld n Lübeck festgenommen, wo sie in kommunalen Flüchtlingsunterkünften lebten. Die Ermittlungen liefen bereits seit mehreren Monaten. Die Syrer wurden einem Polizeisprecher zufolge am Dienstag im Hamburger Polizeipräsidium erkennungsdienstlich behandelt und dann mit einem Flugzeug von Hamburg-Fuhlsbüttel nach Karlsruhe gebracht. Die Männer wurden zuvor im Hamburger Polizeipräsidium erkennungsdienstlich behandelt. Sie sollen noch am Dienstag und Mittwochfrüh dem Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs vorgeführt werden, der über ihre Untersuchungshaft entscheidet. Der Vorwurf lautet: Mitgliedschaft in einer ausländischen terroristischen Vereinigung.

Die drei wegen Terrorverdachts festgenommenen Syrer hatten nach bisherigen Ermittlungen einen Bezug zu den Attentaten in Paris im November 2015. Das sagte Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) am Dienstag in Berlin. Es spreche alles dafür, dass dieselbe Schlepperorganisation, die bei den Attentätern von Paris aktiv gewesen sei, auch diese drei Festgenommenen nach Deutschland gebracht habe. Auch spreche alles dafür, dass die Reisedokumente aus der gleichen Werkstatt in der entsprechenden Region stammten.



Am 13. November 2015 hatten Extremisten mit Verbindungen zur Terrormiliz Islamischer Staat in Paris die Konzerthalle „Bataclan“ und andere Ziele in der französischen Hauptstadt angegriffen. 130 Menschen starben damals.



Am frühen Nachmittag will sich auch der schleswig-holsteinische Innenminister Stefan Studt (SPD) zu den Razzien äußern.